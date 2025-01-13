"Сегодня плакал": ночью избили популярного певца

У Антона Вельбоя зафиксировали травмы головы.

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Wellboy новости - Антона Вельбоя побили в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/wellboy.music

Кратко:

Антон Вельбой показал поврежденную голову и справку о травмах

Позже звезда признался, что это сделали "люди в милитари форме"

Украинский певец Антон Wellboy в своем блоге в Instagram "похвастался" шишками на голове. Сперва он попытался отшутиться - написал: "За девушек нужно бороться", по позже все же признался, что его сильно избили.

Вельбой обратился за помощью медиков, которые зафиксировали у него ушибы и ссадины мягких тканей головы. К врачам артист попал в два часа ночи.

видео дня

Позже он опубликовал кадры, как его навестила полиция. Нескольких человек в форме зафиксировала камера на лестничной площадке Вельбоя.

Обстоятельства травм Wellboy пока неизвестны. По его словам, его избили "люди в милитари форме" - у него есть видео, как это произошло.

Wellboy новости - Антона Вельбоя побили в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Wellboy новости - Антона Вельбоя побили в Киеве / instagram.com/a.wellboy

Wellboy новости - Антона Вельбоя побили в Киеве / instagram.com/a.wellboy

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Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.

С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.

В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

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