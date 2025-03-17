Слава Каминская высказалась об Украине - детали

Слава Каминская обустроилась в Испании / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Кратко:

Слава Каминская рассказала о быте за границей

Певица скучает по Украине

Украинская певица Слава Каминская, которая уехала с детьми за границу в начале полномасштабной войны в Украине, рассказала, как сложилась ее жизнь на Тенерифе.

В интервью для "Кукуха Шоу" Каминская призналась, что именно в Испании она встретила своего возлюбленного. Также певица уехала не одна, а с детьми – Лаурой и Леоном от пластического хирурга Эдгара Каминского.

Кстати, в 2023 году стало известно, что новый избранник сделал артистке предложение, но она о нем ничего не рассказывает. Сейчас же Слава не работает и отвыкла от публичного способа жизни.

Дети Славы Каминской / фото: instagram.com, Слава Каминская

"Это так прекрасно, когда о тебе кто-то заботится. Кто-то может решить твои проблемы. Я горжусь статусом безработная. Кто-то стесняется, а мне кайфово. Мне не одиноко. Рядом со мной сейчас те люди, которые должны быть. Мне их достаточно. Мне кайфово в моем одиночестве", - поделилась певица.

Также Каминская отметила, что пока она не собирается возвращаться в Украину, хотя скучает по родине. Все дело в безопасности, ведь она переживает не только о себе, но и о детях.

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"Лаура и Леон очень хорошо разговаривают на испанском, а я нет. Я везде с собой беру Лауру, она более общительная, а Леон стесняется. Ну конечно, скучаю. Чем больше времени проходит, тем больше эти эмоции притупляются. Потому что ты все равно обживаешься каким-то бытом. И этот быт тебя поглощает. Мне пока что здесь комфортно. Я научилась стирать и убирать самостоятельно, я научилась собирать детей в школу, готовить им завтраки, тормозки. Мои дети нашли маму", - отметила Слава.

Напомним, Каминская, будучи за границей, часто попадает в скандалы, поскольку продолжает публиковать песни на языке страны-оккупанта РФ.

Смотрите видео интервью Славы Каминской:

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Слава Каминская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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Кто такая Слава Каминская? Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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