У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

Долину в Рф называют "мумией" и теперь она призналась в том, что имеет связи с Украиной.

Путинистка Лариса Долина, которая год назад якобы специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда, имеет тайные связи в Украине.

Во время одного из интервью российского пропагандистского канала НТВ.

По словам Долиной, несмотря на вторжение террористической России в Украину, у путинистки остались две подруги, с которыми та поддерживает связь.

Лариса Долина имеет связи в Украине/ скриншот с видео

"Остались две близкие подруги, которые ухаживают за могилами родителей. Они, конечно, очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. Обычно стирают все наши диалоги со всех мессенджеров. Но благодаря им я хоть спокойна, что могилы моих родных в порядке", – рассказала предательница Долина.

Путинистка удивляется, что остальные ее друзья, которые вот уже третий год живут под обстрелами террористической России, не хотят общаться с путинисткой.

Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

Ранее также певица Лариса Долина, которая родом из Одессы, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, поделилась, как испортились ее отношения с Аллой Пугачевой. Как заявила путинистка в комментарии для росСМИ, все произошло из-за российского композитора Горобца.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

