У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

Путинистка Лариса Долина, которая год назад якобы специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда, имеет тайные связи в Украине.
Во время одного из интервью российского пропагандистского канала НТВ.
По словам Долиной, несмотря на вторжение террористической России в Украину, у путинистки остались две подруги, с которыми та поддерживает связь.
"Остались две близкие подруги, которые ухаживают за могилами родителей. Они, конечно, очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. Обычно стирают все наши диалоги со всех мессенджеров. Но благодаря им я хоть спокойна, что могилы моих родных в порядке", – рассказала предательница Долина.
Путинистка удивляется, что остальные ее друзья, которые вот уже третий год живут под обстрелами террористической России, не хотят общаться с путинисткой.
Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".
Ранее также певица Лариса Долина, которая родом из Одессы, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, поделилась, как испортились ее отношения с Аллой Пугачевой. Как заявила путинистка в комментарии для росСМИ, все произошло из-за российского композитора Горобца.
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
