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Угощали мороженым и генеральским салом: звезда "Успеть до 30" раскрыла, как снимали второй сезон сериала

Анна Подгорная
11 ноября 2024, 15:47
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Анастасия Остреинова накануне премьеры рассказала о настоящей дружбе на съемках.
Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал, Анастасия Остреинова
Успеть до 30 второй сезон на ТЕТ - Анастасия Остреинова рассказала о съемках / Коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Звезда сериала "Успеть до 30" Анастасия Остреинова стала второй из трех cover girl Cosmo в ноябре и появилась на обложке журнала Cosmopolitan Украина. В интервью она рассказала о важности мечты, силе женской дружбы и съемках второго сезона комедийного сериала, который уже 18 ноября стартует на телеканале ТЕТ.

Актриса обещает, что продолжение "Успеть до 30" будет веселым и увлекательным, ведь именно так она чувствовала себя на съемочной площадке. По ее словам, за кадром царила атмосфера творчества в любви, даже во время обеденных перерывов.

"Могу точно сказать, что "Успеть до 30. Второй сезон" мы создали с большой любовью. Во время обеденного перерыва режиссер угощал нас мороженым, а Дима Вивчарюк - генеральским салом. Каждый раз радовались за того, кому достанется последний кусочек", - рассказала Анастасия Остреинова.

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Актриса подчеркивает, что с исполнительницами главных женских ролей - Дарьей Петрожицкой и Анной Кошмал - они не просто коллеги по кадру, а подруги, которые сопереживают друг другу и с радостью делятся опытом.

Угощали мороженым и генеральским салом: звезда 'Успеть до 30' раскрыла, как снимали второй сезон сериала
Успеть до 30 второй сезон на ТЕТ - Анастасия Остреинова рассказала о съемках / Пресс-служба

"Дружба для меня очень ценна. С девушками мы классные подруги на съемочной площадке, советуемся, делимся секретами, поддерживаем друг друга, а в жизни остаемся партнерами, которые всегда будут рады встрече", - прокомментировала звезда сериала "Успеть до 30".

Анастасия Остреинова признается, что поддержка девушек и всей группы помогала ей справиться с самыми большими вызовами во время съемок второго сезона "Успеть до 30" - сценами, где есть только один дубль. "Этот момент всегда очень ответственный, и когда получается - каждый раз горжусь собой", - поделилась актриса.

Напомним, "Успеть до 30" - украинский комедийный сериал, который рассказывает о приключениях четырех кардинально разных друзей - Иры, Саши, Любы и Фимы. По сюжету, девушки познакомились в день своего 29-летия и пообещали друг другу воплотить самые смелые мечты до того, как им исполнится 30 лет - выйти замуж, найти свое призвание и восстановить семейный бизнес. В праздничную ночь они безвозвратно впутали Фиму в свой челлендж.

Продолжение сериала "Успеть до 30" с Дарьей Петрожицкой, Анной Кошмал, Анастасией Остреиновой и Дмитрием Вивчарюком смотрите на телеканале ТЕТ уже 18 ноября, в 22:00. Второй сезон поразит новыми звездными лицами, комедийными перипетиями и историями настоящей любви.

Полное интервью по ссылке.

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