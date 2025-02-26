Уилл Смит страсно прижался к латиноамериканской певице

Актер отлично смотрится с молодой и горячей латиноамериканкой.

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Уилл Смит зажег на концерте с латиноамериканской певицей / Коллаж Главред, фото скриншот видео

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Кого обнимает Уилл Смит

Поцеловал ли он горячую певицу

Популярный голливудский актер Уилл Смит, который продолжает жить отдельно от жены Джады Пинкетт Смит, едва не слился в поцелуе с певицей Индией Мартинес во время жаркого выступления на церемонии вручения наград Premio Lo Nuestro в Майами.

Как пишет Page Six, пара пела дуэтом свою песню "First Love", когда Мартинес обвила рукой шею Уилла и притянула его к своему лицу, согласно видео, опубликованному ею в Instagram в минувшие выходные.

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Всего за несколько минут до этого они пристально посмотрели друг другу в глаза, исполняя серенады. Затем Уилл, казалось, в шутку наклонился для поцелуя, заставив 39-летнюю Мартинес увернуться от его ухаживаний.

"Я хочу эту первую страсть / Я хочу их первые объятия / Я хочу их сильные слезы / Я хочу эту ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ ", — подписала она клип, процитировав слова из песни.

Затем она добавила на испанском: "otra perspectiva, misma pasión!!", что переводится как "другая перспектива, та же страсть!!" на английском.

Во время церемонии вручения наград Premio Lo Nuestro, которая состоялась 20 февраля, фанаты выразили свое одобрение сексуальному напряжению между Мартинесом и актером "Плохих парней навсегда". Представление началось на фоне недавнего откровения о том, что Уилл и Джада живут раздельно, несмотря на то, что они женаты.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что голливудский актер и продюсер Уилл Смит решительно опроверг утверждения о том, что однажды его поймали на сексе с актером сериала "Принц из Беверли-Хиллз" Дуэйном Мартином, назвав обвинение "однозначно ложным".

Скандал разгорелся прямо во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022. На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.

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Кто такой Уилл Смит? Уилл Смит - американский актер, режиссер и музыкант. Лауреат премий "Оскар", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и двух "Грэмми". Один из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда.

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