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Украинская певица призналась в том, что хотела себя убить

Алена Кюпели
30 октября 2024, 13:37
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Марина Круть находится в сильной депрессии из-за многих факторов.
Бандуристка и певица Марина Круть поделилась своей болью
Бандуристка и певица Марина Круть поделилась своей болью / Коллаж Главред, фото Instagram/bandura_krut

О чем рассказала артистка:

  • Из-за расставания с парнем она впала в депрессию
  • Ее состояние сильно ухудшилось после смерти подруги
  • Бороться ей помогают друзья

Украинская певица и бандуристка Мария Круть рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.

В частности, как рассказала она в интервью Маше Ефросининой, в свое время артистка хотела покончить жизнь самоубийством.

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Оказалось, что через жизненные испытания исполнительница проходит по сей день. В частности, Марина призналась, что столкнулась с глубокой депрессией в результате разрыва с любимым человеком. А позже ей стало еще хуже, ведь умерла ее близкая подруга, бандуристка, военная Ирины Цыбух.

Все это привело к тому, что Марина Круть прямо в дороге задумала совершить самоубийство, выехав на встречную полосу.

"Со мной тоже такое было. У меня не было попыток. У меня были мысли о суициде. Их было пять. У меня были мысли и однажды был план. И это была точка неотвратимости, это было дно. В тот момент мне ничего не хотелось. Я ехала за рулем, и мне почему-то пришло в голову уехать на встречную. .У меня в начале года произошел разрыв отношений, которые мне были тогда очень ценны. И мне кажется, что это тогда вогнало меня в депрессивное состояние. прожила предыдущее", – поделилась музыкант.

По словам артиста, остановилась она благодаря собственной песни и друзьям.

Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

"И когда ко мне приходит план вывернуть руль, я говорю себе, что иду к психиатру. Я понимала головой, что жизнь прекрасна. У меня такие классные друзья. И я точно помню, как в тот момент одной из причин этого не делать было то, что я не хочу, чтобы снова хоронили кого-то из молодых. Не хочу, чтобы мои друзья меня хоронили, не хочу, чтобы они прожили то же, что и я. что мне надо послушать свою песню. Я включаю ее невыпущенную демо-версию", - добавила Круть.

инфографика ефросинина
инфографика ефросинина / инфографика: Главред

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