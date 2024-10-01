Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага

Цирковая артистка Анна Петренко вышла на сцену фестиваля с украинским флагом и листами с надписью об одном члене жюри.

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Анну Петренко выгнали с итальянского фестиваля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, annadellart/instagram

Украинскую цирковую артистку Анну Петренко выгнали с итальянского фестиваля из-за украинского флага. Это артистка подтвердила на своей странице в Instagram.

Анна Петренко в начале своего номера вышла на сцену, завернутая в украинский флаг. В руках она держала листы бумаги с надписью "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографией россиянина в окружении людей в военной форме. После этого она спустилась в зал и начала раздавать листы присутствующим.

На это странно отреагировал руководитель фестиваля Антонио Джарола. Он извинился у публики и заявил, что не знал о действиях украинской артистки и не согласовывал их.

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Что стало причиной скандала

Дело в том, что Максим Никулин - директор Московского государственного цирка и сын известного советского актера Юрия Никулина. Он неожиданно оказался членом жюри циркового фестиваля в Италии.

"В этом году были приглашены артисты 22 национальности, в частности, артисты из Украины. Впервые за время проведения фестиваля кресло жюри было представлено представителю России, Максиму Никулину - директору Московского государственного цирка. Государственного цирка - значит чиновника, представителя страны агрессора. Во время войны принимать награду из рук агрессора украинскому артисту организаторы, судя по всему, считают нормальным и вполне этичным. Я не смогла", - написала девушка.

Анна Петренко акцентировала на том, что Максим Никулин поддерживает войну РФ против Украины. Московскому государственному цирку предоставляют льготы оккупантам, а работник цирка выступают перед российскими военными, которые убивают украинцев.

"Некоторые люди начали следить за мной из-за фестиваля, и я считаю это хорошим поводом напомнить об этом: искусство не аполитично, и я тоже. Все, что я делаю здесь, это пытаюсь представить свою прекрасную страну и ее культуру, пока мы боремся за нашу независимость, свободу и демократию в мире", - написала Анна.

Смотрите видео о скандале на итальянском фестивале с украинской артисткой Анной Петренко:

Анну Петренко выгнали с итальянского фестиваля / фото: скриншот

Отговорки руководителя фестиваля

Художественный руководитель фестиваля Антонио Джарола цинично заявил, что считает себя "обманутым" из-за действий украинской артистки, пишет Corriere del Veneto. Он утверждает, что Анна якобы знала о том, что Никулин будет членом жюри.

"Она могла бы отказаться от участия, и я бы ее понял, вместо этого она захотела поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности. Только искусство имеет значение: цирк - это место, где встречаются культуры", - сказал Джарола.

В то же время он отметил, что сесть в кресло жюри якобы приглашали двух цирковых деятелей из Украины, но они отказались. Однако он не назвал имена.

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