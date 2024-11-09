Умер звезда фильма "Пункт назначения"

Актеру на момент смерти было 69 лет и его считают легендой страшного кино.

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Умер Тони Тодд / Коллаж Главред, фото Instagram/tonytoddofficial

Коротко:

Чем прославился актер Тони Тодд

В каких фильмах сыграл

Как начинал свою карьеру

Голливудский актер Тони Тодд, который сыграл в таких жанровых хитах, как "Кэндимен" и "Пункт назначения", умер в среду, 6 ноября, у себя дома в Марина-дель-Рей. Ему было 69 лет.

Как пишет издание People, представитель Тодда подтвердил его смерть. Причина смерти пока неизвестна.

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Актер снялся в более чем 100 фильмах и телешоу. Его работы в жанре ужасов включают ремейк 1990 года "Ночь живых мертвецов", "Ворон" и фильмы "Пункт назначения", в которых он сыграл Уильяма Блудворта.

Вирджиния Мэдсен, которая снималась вместе с Тоддом в оригинальном фильме "Кэндимен", поделилась эмоциональной данью уважения актеру в Instagram.

"Да упокоишься ты в силе, сладкой для сладости на небесах", — написала она. "Великий актер Тони Тодд покинул нас и теперь он ангел. Каким он был при жизни. Подробнее позже, но сейчас я не могу. Я люблю тебя".

Кто такой Тони Тодд Тони Тодд - родился 4 декабря 1954 года. уроженец Вашингтона, округ Колумбия, дебютировал в кино в 1986 году, появившись в фильме "Лунатик" и в отмеченном "Оскаром" классическом фильме Оливера Стоуна о войне во Вьетнаме "Взвод". В этом военном фильме он сыграл сержанта Уоррена, страдающего героиновой зависимостью. Тодд работал практически во всех жанрах. У него была повторяющаяся роль клингона Курна в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". В сериале "Звездный путь: Глубокий космос 9" он сыграл запоминающуюся роль в эпизоде ​​"Посетитель" в роли взрослого сына Бенджамина Сиско. В интервью The Guardian в 2021 году он сказал, что его тетя Клара Эллистон направила его на путь актерства. Он переехал в Хартфорд, штат Коннектикут, где Эллисон работала горничной.

Тодд рассказал, что его бурное детство подстегнуло его карьеру.

"Все это подпитывает меня как актера", — сказал он. "Потому что это часть моей ДНК, часть моей боли, моего удовольствия, моей интеллектуальной зоны, моего комфорта и моего дискомфорта".

Тодд продолжал работать и имеет несколько проектов на стадии пост-продакшна, включая фильмы ужасов "Игра оборотней" и "Час ведьмовства".

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