В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

Кратко:
- Что случилось с актрисой Антониной Хижняк
- Как отреагировала актриса на странную ситуацию
Популярная украинская актриса Антонина Хижняк, которую зрители знают по роли Мотри из легендарного украинского сериала "Спіймати Кайдаша", попала в интересную историю.
Так, американский Белый дом обнародовал видео в Instagram, вероятно, сгенерированное ИИ. В нем позирует женщина, похожая на украинскую актрису Антонину Хижняк.
В инстаграм-профиле Белого дома на видео появляется девушка, точная копия Антонины Хижняк. "Время. Упорство. Вознаграждение. План президента Трампа отменяет налоги на оплату сверхурочных, экономя рабочим тысячи с трудом заработанных денег. Законопроект One Big Beautiful Bill уважает суету. Заставьте тяжелый труд приносить доход", - звучит новая кампания президента Трампа.
Актриса, которая получила сотни сообщений с этим роликом, с юмором отреагировала на новое видео и сняла в ответ свой ролик, сгеренировав уже самого Трампа. На видео актриса объяснила, "как попала в Белый дом".
Любимица украинского зрителя продемонстрировала якобы диалог с президентом США Дональдом Трампом. Тот спросил у нее, есть ли у нее костюм.
Когда Хижняк сказала, что костюм имеется, Трамп якобы попросил разрешения использовать ее лицо. Актриса же в ответ заказала пять ЗРК Patriot для Украины.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, как Антон Wellboy пристыдил "заграничного" Потапа. Вельбой вызвал Потапенко на "бой" после интервью последнего Юрию Дудю.
Также на свое 40-летие украинский певец Виталий Козловский признался, за что готов извиниться. Кроме того он рассказал про новые ценности в его жизни, которые сейчас занимают главное место.
Вас также может заинтересовать:
- Антонина Хижняк рассказала о разводе с мужем - детали
- "Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство
- Популярной российской актрисе грозит серьезное наказание за мошенничество
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред