В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировала

Антонина Хижняк стала прототипом героини для ролика Белого дома.

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Антонина Хижняк - звезда сегодняшнего дня / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Что случилось с актрисой Антониной Хижняк

Как отреагировала актриса на странную ситуацию

Популярная украинская актриса Антонина Хижняк, которую зрители знают по роли Мотри из легендарного украинского сериала "Спіймати Кайдаша", попала в интересную историю.

Так, американский Белый дом обнародовал видео в Instagram, вероятно, сгенерированное ИИ. В нем позирует женщина, похожая на украинскую актрису Антонину Хижняк.

видео дня

В инстаграм-профиле Белого дома на видео появляется девушка, точная копия Антонины Хижняк. "Время. Упорство. Вознаграждение. План президента Трампа отменяет налоги на оплату сверхурочных, экономя рабочим тысячи с трудом заработанных денег. Законопроект One Big Beautiful Bill уважает суету. Заставьте тяжелый труд приносить доход", - звучит новая кампания президента Трампа.

Актриса, которая получила сотни сообщений с этим роликом, с юмором отреагировала на новое видео и сняла в ответ свой ролик, сгеренировав уже самого Трампа. На видео актриса объяснила, "как попала в Белый дом".

Любимица украинского зрителя продемонстрировала якобы диалог с президентом США Дональдом Трампом. Тот спросил у нее, есть ли у нее костюм.

Когда Хижняк сказала, что костюм имеется, Трамп якобы попросил разрешения использовать ее лицо. Актриса же в ответ заказала пять ЗРК Patriot для Украины.

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Ранее Главред рассказывал, как Антон Wellboy пристыдил "заграничного" Потапа. Вельбой вызвал Потапенко на "бой" после интервью последнего Юрию Дудю.

Также на свое 40-летие украинский певец Виталий Козловский признался, за что готов извиниться. Кроме того он рассказал про новые ценности в его жизни, которые сейчас занимают главное место.

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