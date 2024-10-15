В сети появилось редкое архивное фото Юлии Тимошенко - как она выглядела

Юлия Тимошенко поразила своим видом на архивном кадре.

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Юлия Тимошенко удивила красивыми очками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dobronosov/

Украинский известный фотограф Ян Доброносов напомнил украинцам, как выглядела Юлия Тимошенко, которая славится своими преображениями в стиле, пять лет назад.

На своей странице в Instagram Доброносов опубликовал соответствующий кадр политика, который был сделан в 2019 году.

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"Фейсбук напоминает 2019 год. Портрет Юлии Владимировны", - написал фотограф.

Одна из подписчиц отметила, что у Тимошенко очень красивые очки и, судя по всему, еще и дорогие.

Юлия Тимошенко / инфографика: Главред

Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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