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- Анна Седокова отменила гастроли на месяц
- Певица все еще в плохом состоянии после смерти бывшего мужа
Российская певица Анна Седокова, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в ее родной стране, отменила свои гастроли на месяц.
Как рассказал российский продюсер Сергей Дворцов пропагандистским росСМИ, гастрольный тур предательницы не состоится.
Также Дворцов отметил, что певица "в очень плачевном, в тяжелом состоянии".
"На ближайший месяц-два гастрольный тур у нее отменился", - сказал продюсер.
Напомним, недавно бывший муж Седоковой – латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством, после чего певицу начали обвинять в том, что это она его довела. После смерти спортсмена Седокова попала в больницу с нервным срывом.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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