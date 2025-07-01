Виллы, мерседесы, няни: где отдыхают ведущие украинского ТВ

Украинские телеведущие, а точнее их жены устроили сезон отпусков на море.

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Как отдыхают украинские знаменитости / Коллаж Главред, фото Instagram/ grisha_reshetnik, katerynaostapchuk

Наступил активный период в летних отпусках, когда уже дети закончили школы и университеты, и теперь с чистой совестью могут отправляться на море. Главред разбирался, где отдыхают селебрити.

Своих детей и себя выкупать в соленой воде и понежиться на солнышке решили и украинские знаменитости. Среди них - многодетный отец Владимир Остапчук со своей женой Катериной и их сыном.

Пара решила отдохнуть на вилле в Черногории всем своим семейством и помощницей.

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Ведущий Владимир Остапчук вывез жену и сына на море / Фото Instagram Катерины Остапчук

Как написала на своей странице в Instagram Катерина Остапчук, остановится они решили на вилле с "инфинити"-бассейном.

Ведущий Владимир Остапчук вывез жену и сына на море / Фото Instagram Катерины Остапчук

К слову, вилла забронирована на ближайшие летние даты, но вначале сентября, неделя отдыха на троих взрослых и ребенка обойдется в почти 150 000 гривен без учета дороги, питания и остальных расходов по типу такси.

Ведущий Владимир Остапчук вывез жену и сына на море / Фото Instagram Катерины Остапчук

Ведущий Владимир Остапчук вывез жену и сына на море / Фото Instagram Катерины Остапчук

13 357 дирхам составляет около 153 тысяч гривен. На одном из видео даже видно няню, которую Остапчуки привезли с собой. Про повара и домбработницу - "история умалчивает".

Григорий Решетник и его жена

Свою супругу на отдых также решил отправить и другой украинский ведущий - Григорий Решетник, который, к слову, остался в Украине и в отличие от своего коллеги по цеху.

Решетник решил отправить свою семью на ВИП-трансфере до Варшавы, а дальше семейство оправилось на море на самолете.

Решетник отправил семью на море / Фото Instagram/ grisha_reshetnik

К слову, стоимость трансфера в одну сторону составляет 1300 евро (около 65 тысяч гривен), согласно данным самого перевозчика.

Пока непонятно, куда держит путь семейство, но точно известно, что "на море".

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