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Владимир Остапчук показал редкое фото сына от первой жены - причина

Элина Чигис
20 марта 2025, 08:06
691
Шоумен уже давно не видел своих старших детей.
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - где старшие дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Вы узнаете:

  • Владимир Остапчук поздравил сына Эвана
  • Ведущий показал, как он вырос

Украинский известный ведущий Владимир Остапчук поделился с поклонниками радостной новостью – его сын Эван от первой жены отпраздновал день рождения.

На своей странице в соцсетях ведущий показал архивный снимок сына, на котором Эван позирует вместе со старшей сестрой Эмилией. Также Остапчук написал поздравление для сына.

видео дня

"Сегодня моему среднему, Эвану, семь лет. Встречайте уже взрослого парня", — отметил Владимир.

Дети Владимира Остапчука - Эван и Эмилия
Дети Владимира Остапчука - Эван и Эмилия / фото: скрин instagram.com, Владимир Остапчук

Напомним, Остапчук был женат с Еленой Войченко и у них есть двое детей, но ведущий их почти не показывает. Сейчас Елена с детьми живет в Канаде, поэтому видится с ними Владимир только по видеосвязи.

Первая жена Владимира Остапчука с детьми
Первая жена Владимира Остапчука с детьми / фото: instagram.com Елена Войченко

Но ведущий уже успел познакомить Эвана и Эмилию со своим трехмесячным сыном Тимофеем от третьей жены – Катерины Остапчук.

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

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Кто такой Владимир Остапчук?

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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