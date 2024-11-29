"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

Кратко:
- Оля Цибульская поделилась печальным опытом
- Певица все же решила проблемы в браке
Украинская популярная певица Оля Цибульская, которая уже более 20 лет состоит в браке, поделилась, как оказалась на грани развода из-за советов коллег.
В интервью для "МузРум" певица призналась, что ей часто навязывали мысль о том, что шоу-бизнес и личная жизнь - несовместимые вещи.
"Я женщина, которая всегда выбирает себя. Но разрыв между любовью и реализацией был болезненным", - отметила Цибульская.
Все же после кризиса муж написал певица письмо, которое растопило ее сердце, а в придачу к нему был билет в Париж. Кстати, после этой судьбоносной поездки Оля узнала, что беременна сыном.
Смотрите видео интервью Оли Цибульской:
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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, прилетел на Кипр и прогулялся с женой Аллой Пугачевой. Пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки.
А также Ксения Мишина уволилась с телеканала ТЕТ, где вела известное шоу "Я люблю Украину". Еще Ксения ушла и с телеканала "Мы Украина+", там она вела утреннее шоу "Просыпайся" в паре с Юрием Ткачем.
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Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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