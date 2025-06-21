Выжженое поле: украинская актриса рассказала, как потеряла дом

Кратко:
- В чем нашла опору актриса
- Что случилось с ее домом
Украинская актриса-харьковчанка Любава Грешнова поделилась своей личной трагедией. Она рассказала о том, как российские оккупанты лишили ее дома.
Как рассказала она в интервью Rostyslove Production, у нее больше нет лома, который был в оккупации.
"Это поселок Липцы Харьковской области. Сейчас там буферная зона. Боль от того, что нет вообще поселка. То есть номинально он есть, но мы не можем поехать туда. Жаль воспоминаний. Мне снится мой дом, но его больше нет. Квартира на Салтовке еще есть, но вокруг почти выжженное поле: сгорел дотла рынок, ТРЦ. Я довольно часто бываю в Харькове. Мама моя часто там бывает. Это мое место силы", — сообщила актриса.
Она тепло говорит о своих родителях, которых называет "опорой".
"Мама и папа — мои самые главные помощники. Потому что они мне помогают с ребенком, работой, бытовыми делами. Я с 16 лет уехала в Киев и мы редко виделись. И сейчас я живу с папой, мамой, бабушкой, которой 83 года. Но мы поместились и это оказалось очень прикольно. Я нашла столько поддержки. Я до сих пор привыкаю, что они постоянно рядом. Я просто расслабилась. Но очень сложно быть переселенцами, технически очень много вопросов", — делится она.
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Напомним, ранее Любава Грешнова попала в больницу, где ей провели хирургическую операцию. И хоть вмешательство оказалось незначительным, оно сильно впечатлило артистку.
Ранее Любава Грешнова впервые рассказала, какой титанический труд над своим здоровьем она оставляла за кадром популярного кино и сериалов.
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Кто такая Любава Грешнова?
Любава Грешнова - украинская актриса кино и театра, телеведущая. Сыграла более 70 ролей. Имеет волонтерское удостоверение. В апреле 2022 года Любава вместе с мужем самостоятельно создала первые в Европе украиноязычные благотворительные спектакли для детей и взрослых, целью которых является распространение украинской культуры и идентичности в других странах, сообщает Википедия.
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