"Я не такая уж и красавица": Елена Мозговая показала себя до и после макияжа

Кратко:
- Мозговая поделилась яркими фото
- В ответ на критику продюсер без смущения показала лицо без мэйкапа
На днях украинскому музыкальному продюсеру и дочери легендарного Николая Мозгового Елене Мозговой исполнится 51 год. В последнее время она часто экспериментирует со стилями и образами, но всегда остается свежей, сияющей и удивительной юной. Назло хейтерам.
Недавно в своем блоге в Instagram Мозговая поделилась серией снимков с красивой укладкой, вечерним макияжем и красной помадой. Сэлфи получились яркими и очень привлекательными.
Увы, за ними последовала критика, дескать с мэйкапом красоткой может стать любая. Елена не растерялась, и показала, как выглядит а-ля натюрель - ее естественная красота также приковывает взгляды.
"Некоторые распереживались, что без макияжа и прически я не такая уж и красавица.... Не переживайте, потому что еще красивее! Лучше бы вы так за сборы переживали для ребят!" - написала Елена Мозговая.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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