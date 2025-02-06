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"Я не такая уж и красавица": Елена Мозговая показала себя до и после макияжа

Анна Подгорная
6 февраля 2025, 01:30
175
Мозговая элегантно утерла нос хейтерам.
Елена Мозговая
Елена Мозговая без макияжа - как выглядит музыкальный продюсер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • Мозговая поделилась яркими фото
  • В ответ на критику продюсер без смущения показала лицо без мэйкапа

На днях украинскому музыкальному продюсеру и дочери легендарного Николая Мозгового Елене Мозговой исполнится 51 год. В последнее время она часто экспериментирует со стилями и образами, но всегда остается свежей, сияющей и удивительной юной. Назло хейтерам.

Недавно в своем блоге в Instagram Мозговая поделилась серией снимков с красивой укладкой, вечерним макияжем и красной помадой. Сэлфи получились яркими и очень привлекательными.

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Увы, за ними последовала критика, дескать с мэйкапом красоткой может стать любая. Елена не растерялась, и показала, как выглядит а-ля натюрель - ее естественная красота также приковывает взгляды.

"Некоторые распереживались, что без макияжа и прически я не такая уж и красавица.... Не переживайте, потому что еще красивее! Лучше бы вы так за сборы переживали для ребят!" - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая
Елена Мозговая до и после макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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