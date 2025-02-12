Кратко:
- Седокова назвала себя бабушкой внучки
- Что она рассказала о событии
Российская певица-предательница Анна Седокова, которая может понести наказание за самоубийство ее бывшего мужа Яниса Тиммы, похоже, решила не терять нагрянувшую на нее популярность и сделала очередное заявление.
На своей странице в Instagram, Седокова опубликовала фотографии своих детей, как ни странно, с котом.
"Можете меня поздравить я официально стала бабушкой. Теперь у моей дочки есть дочка и это первый кот в нашей семье. Добро пожаловать, Bean (все еще никак не смирюсь с этим именем , но я демократичная Ма и принимаю решения своих детей ) Diva (да, это второе имя, которое я ей все же дала ) в семью. Я всегда мечтала о коте, но иногда мечты суждено осуществить нашим детям", - написала Седокова.
К слову, старшей дочери Седоковой - Алине Белькевич, 20 лет. Ее Седокова родила от футболиста Валентина Белькевича.
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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.
Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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