"Загонял себя в яму": Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере

Антон Вельбой признался, как и почему там оказался.

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Антон Wellboy новости - певец рассказал, почему оказался в клинике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Кратко:

Вельбой подтвердил, что имел проблемы с зависимостями, из-за чего попал на лечение

Артист рассказал, как себя чувствует сейчас

В феврале украинский певец Антон Wellboy на время исчез из информационного пространства. Причиной тому, по сведениям блогера-сплетника Беспалова, стало лечение артиста в психоневрологическом диспансере от расстройств и зависимостей.

И лишь спустя три месяца сам Вельбой решился прокомментировать эти слухи. На утреннем шоу М1 артист подтвердил, что недавно пережил сложный период в своей жизни: эмоциональные потрясения, кризис в творчестве и запрещенные вещества привели певца к тому, что он начал терять контроль над собственной жизнью. Ему потребовалась помощь и друзья отвезли его в реабилитационный центр.

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Сейчас состояние Wellboy пришло в норму - восстановление продолжается, но Антон уже чувствует в себе достаточно сил, чтобы вернуться "в строй".

"Оно так накопилось, все как-то в творчестве ничего нового не было, что в стране такое состояние. И как-то я сам себя начал чувствовать хуже-хуже и загонять себя все глубже в яму. Потом все понял, когда натворил таких дел. Такие были жизненные ситуации, что ну его в баню. Меня жизнь потаскала. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но все уже классно, поэтому я вернулся в строй. Я рад, что все позади", - поделился Вельбой.

Антон Wellboy новости - певец рассказал, почему оказался в клинике / Скриншот YouTube

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Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.

С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.

В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

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