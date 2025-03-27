Жена Игоря Николаева выставила напоказ "уставшее" декольте

Жена Игоря Николаева снова попала в сплетни российских пропагандистских СМИ.

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Юлия Проскурякова сменила стилиста / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Кратко:

Какое платье надела Проскурякова

Что с ним было не так

Российская певица Юлия Проскурякова, которая состоит в браке с Игорем Николаевым, снова надела платье, которое неудачно подчеркнуло ее неидеальные формы.

Как пишут сами российские пропагандисты, жена Николаева надела платье, которое закрыло ее выпирающий живот, но забыла спрятать немного "уставшее" декольте.

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Проскурякова выбирает корсетные платья / Фото Instagram/uliaveronika

На фото - певица идет в черном вечернем платье с высоким разрезом. На животе у нее сделана драпировка из такой же ткани и открытое декольте.

РоСМИ также добавляют, что пытаясь корсетом утянуть свой живот и талию, Проскурякова не учла то, как будет выглядеть ее бюст.

Жена Игоря Николаева забыла про декольте / скриншот

К слову, в РФ отмечают, что жена Николаева сменила своего стилиста и оставила все попытки похудеть.

Отметим, Юлия и Игорь молчат о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

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Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

Ранее также Проскурякова сбежала из России в Дубай, где на пляже все пыталась прикрыть свой торчащий живот.

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