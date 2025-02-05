Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз - СМИ

Официально модель пока никак не комментировала радостное событие.

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Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз / Коллаж Главред, фото Instagram/gisele

Вы узнаете:

Кто первым сообщил о новости

Что известно о малыше

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз.

44-летняя бразильская супермодель родила третьего ребенка, первого от бойфренда Жоакима Валенте, сообщает TMZ.

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Пока никаких подробностей, включая пол и имя ребенка, не известно.

Бюндхен уже является мамой дочери Вивиан, 12 лет, и сына Бенджамина, 15 лет, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем Томом Брэди, 47 лет.

После того, как появились новости о том, что Бюндхен снова беременна, источник, близкий к модели, эксклюзивно сообщил PEOPLE, что она "рада открыто принять эту новую главу".

Бюндхен "получила много позитивных сообщений и поздравлений", — сказал инсайдер, добавив, что она "хотела сохранить это в тайне как можно дольше, но это стало для нее вызовом".

Бюндхен встречается с Валенте, инструктором по джиу-джитсу, с июня 2023 года.

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Напомним, ранее Главред писал о том, Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.

Ранее также Жизель поймали с бойфрендом во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.

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Кто такая Жизель Бюндхен? Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.

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