Звезда Вечернего Квартала рассказал про свадьбу и главный повод для гордости

Кратко:
- Юрий Великий рассказал про женитьбу
- Комик поделился результатами благотворительной работы кварталовцев
Украинский комик и резидент Студии Квартал-95 Юрий Великий вместе с коллегами принял участие в съемке новогоднего выпуска Единого Квартала, премьера которого состоится 31 декабря в 19:00 на телеканале 1+1 Украина. За кулисами он дал редкий комментарий о своей личной жизни журналистам 1plus1.
Уходящий год принес юмористу новый статус - он женился на своей возлюбленной. Великий признается: вместе с Алиной он прошел множество жизненных испытаний, поэтому ни на секунду не сомневался, что решение о свадьбе было правильным.
"Нас держат вместе чувства, уважение друг к другу и проверка временем. Это правда, что мы прошли период испытаний и сейчас даже в такие сложные времена понимаем, что мы не можем быть друг без друга", - поделился комик.
Впрочем, подводя итоги года, женитьба стала не единственным поводом артиста для гордости. Юрий Великий рассказал про благотворительные концерты кварталовцев, в которых он принимал участие - во время войны помощь нашим защитникам стала важной частью работы актеров Вечернего и Женского Кварталов.
"Сейчас самое важное - это помощь и поддержка наших защитников и защитниц. Мы с коллегами из Квартала продолжаем ездить с благотворительными концертами к военным. Всего за время полномасштабной войны мы дали более 500 выступлений для военных, медиков, ГСЧС, переселенцев, людей на деоккупированных территориях. Недавно вернулись из Харькова, где дали три выступления, в частности для 92 отдельной штурмовой бригады. Кстати, с предыдущего концерта Единого Квартала, который состоялся в октябре, мы собрали и передали более 650 000 гривен на нужды одного из подразделений этой бригады. Ездили также на Купянское направление, где выступали для наших бойцов из подразделения Ураган. А на новогоднем и рождественском концертах мы объявили сбор для тактической группы Афина легиона ГУР МО, где воюют два автора Квартала", - рассказал артист.
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Кто такой Юрий Великий?
Юрий Великий - украинский комик, пародист, юморист, актер Студии Квартал 95 с 2019 года (участник с 2009). Пародист президента Владимира Зеленского и других известных личностей, бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" (2005-2019), сообщает Википедия.
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