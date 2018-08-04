Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри

Меган Маркл

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 августа празднует 37-летие.

Маркл, которая прошла путь от актрисы до жены британского принца, впервые отмечает свой День рождения как член королевской семьи. «Главред» собрал самые интересные факты из жизни американской Золушки.

Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье смешанной расы. Отец Томас Маркл — белый с голландскими и ирландскими корнями, мать — афроамериканка. Ее отец был режиссером по свету, мать — социальным работником и преподавателем йоги. Однако родители развелись, когда ей было 6 лет.

Интересно, что на самом деле она не Меган, а Рэйчел. Свое второе имя Рэйчел Меган Маркл сделала сценическим псевдоним, решив, что оно лучше запоминается.

Читайте такжеУ супруги принца Гарри Меган Маркл появился собственный герб: фотоВ 2016 году сеть облетела новость о ее романе с принцем Гарри Уэльским. Пара, как позже выяснилось, встречается уже давно, просто старались не афишировать это.

Любопытно, что Меган старше принца Гарри на три года.

До встречи с Гарри Меган была замужем. Ее первый супруг – продюсер Тревор Энгельсон. Пара познакомилась после того, как Меган закончила учебу в университете, в 2004 году. Их брак не был долгим – поженившись в 2011, в 2013 году они расстались.

Перед свадьбой с принцем Гарри Меган сменила не только гражданство, но и веру: она стала англиканкой.

Меган искусна в разных видах спорта - верховой езде, сноуборде, бейсболе, гольфе, плавании, метании копья и даже жонглировании. Она знает три языка, хорошо поет и танцует, а так же играет на гитаре, барабанах и тамбуринах. А еще – умеет делать массаж и танцевать стриптиз.

Читайте такжеПринц Чарльз дал Меган Маркл забавное прозвищеМаркл занималась дизайном одежды. В конце 2016 года в продажу поступила новая коллекция одежды бренда Reitmans, дизайнером которой выступила Меган.

Ранее королевский фотограф раскрыл отношение Кейт Миддлтон к Меган Маркл.