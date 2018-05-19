Роскошная Меган, первый поцелуй на публике и слезы принца Гарри: как прошла королевская свадьба

Американская актриса Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в Винздоре, Великобритания.

Первыми к часовне Святого Георгия прибыли гости торжества, среди которых Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, сэр Элтон Джон.

Затем появились принц Гарри с братом Уильмом, который взял на себя роль свидетеля.

После прибытия Елизаветы II, появилась и сама Меган – она вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой. Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

К алтарю Меган повел не ее отец Томас, как планировалось, а отец принца Гарри и Уильяма принц Чарльз.

Принц Гарри очень эмоционально отреагировал на появление Меган, и во время церемонии не стеснялся своих слез. Меган же напротив лучезарно улыбалась, и постоянно держала за руку возлюбленного.

Затем архиепископ Кентерберийский Джастин Уелби провел церемонию венчания, и официально провозгласил Меган Маркл и принца Гарри мужем и женой.

Жених и невеста принесли друг другу клятвы верности, и обменялись кольцами. К слову, обручальное кольцо Меган сделано из самого редкого золота в мире – валлийского. Кольца из валлийского золота носят – королева Елизавета II, герцогиня Корнуольская Камилла, герцогиня Кембриджская Кэтрин, Зара Тиндолл.

Принц Гарри нарушил традицию, которую задал принц Чарльз - с 1981 года он будет первым мужчиной королевской семьи, который будет носить обручальное кольцо.

После церемонии Меган и принц Гарри вышли к публике, ожидавшей их на территории Виндзорского замка, поцеловались и отправились в карете по улицам Виндзора приветствовать поклонников.

Также стало известно, какие титулы получат Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.

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