В блестящем лифе и трендовых штанах: Вера Брежнева показала идеальный пресс

Вера Брежнева показала стройную фигуру / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева побывала на показе совместной коллекции шведского ритейлера H&M с брендом Moschino.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в бюстгальтере, расшитом камнями и брюках из эко-кожи с питоновым принтом. Артистка также продемонстрировала подтянутый открытый живот.

Фанаты восхитились стройности 36-летней артистки, оставив десятки комплиментов ее фигуре.

"Такая нежная, красивая и сексуальная", "С каждым годом все краше, пример для многих женщин", "Эталон женственности и красоты!", "Шикарная фигура, и сама Вера красавица", - писали юзеры.

Ранее Вера Брежнева удивила нарядом с откровенными вырезами.