Вассерман снялся в новогоднем клипе Ольги Бузовой

В ролике певица возомнила себя президентом России, и заставила станцевать Анатолия Вассермана.
Российская певица Ольга Бузова выпустила новый клип на песню "Танцуй под Бузову".
Ролик появился на YouTube-канале певицы. В видео снялись Андрей Гайдулян, Александра Валескевич, несколько известных блогеров а также участник российских интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман.
Однако, не всем пользователям видеохостинга понравился клип, и они с негативом отреагировали на самоироничный видеоролик певицы.
"Даже такой светлый праздник как НГ Бузова смогла загадить своим дерьмом", - считает Parody Club.
"У меня один вопрос. Как Васерман согласился в этом участвовать?", - поинтересовалсяssg.
"Бл*, а мне понравилось, самоирония, и стиль будто 90-е. Классно Оляя", - написала Любовница Димы.
"Ну да, только с выключенным мозгом можно делать так, как она", - отметилаDance moms Community.
Ранее Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем.