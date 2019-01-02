Вассерман снялся в новогоднем клипе Ольги Бузовой

Вассерман снялся в клипе Бузовой / Скриншот https://www.youtube.com/Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова выпустила новый клип на песню "Танцуй под Бузову".

Ролик появился на YouTube-канале певицы. В видео снялись Андрей Гайдулян, Александра Валескевич, несколько известных блогеров а также участник российских интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман.

Однако, не всем пользователям видеохостинга понравился клип, и они с негативом отреагировали на самоироничный видеоролик певицы.

"Даже такой светлый праздник как НГ Бузова смогла загадить своим дерьмом", - считает Parody Club.

"У меня один вопрос. Как Васерман согласился в этом участвовать?", - поинтересовалсяssg.

"Бл*, а мне понравилось, самоирония, и стиль будто 90-е. Классно Оляя", - написала Любовница Димы.

"Ну да, только с выключенным мозгом можно делать так, как она﻿", - отметилаDance moms Community.

Ранее Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем.