"Как бабка": Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем

Фанаты уверены, что новый наряд и прическа артистки ее сильно старит.
Российская певица Ольга Бузова разочаровала поклонников новым образом.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена с новой прической – артистка сделала челку, и в строгом пиджаке в клетку поверх кружевного топа.
Фанаты не оценили образ Бузовой, отметив, что в свои 32 года она выглядит с этой челкой и в этом наряде лет на 50.
"Тетя Оля, которой 55 лет", "Образ пожилой женщины", "Как бабка", "Лет 45. Очень старит прическа", "Причесон как у тети лет пятидесяти", - отреагировали подписчики.
От всей души перед праздниками хочу поздравить команду московских школьников, которые на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Габороне завоевали одну золотую и три серебряные медали! ????Ребята молодцы, в очередной раз наши детки побеждают.???? Пишите в комментариях, это столица какой страны. Только гуглить не честно??
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