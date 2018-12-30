"Как бабка": Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем

Ольга Бузова показала неудачный образ / https://www.instagram.com/buzova86/?hl=uk

Российская певица Ольга Бузова разочаровала поклонников новым образом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена с новой прической – артистка сделала челку, и в строгом пиджаке в клетку поверх кружевного топа.

Фанаты не оценили образ Бузовой, отметив, что в свои 32 года она выглядит с этой челкой и в этом наряде лет на 50.

"Тетя Оля, которой 55 лет", "Образ пожилой женщины", "Как бабка", "Лет 45. Очень старит прическа", "Причесон как у тети лет пятидесяти", - отреагировали подписчики.

Ранее букмекеры рассказали, какие шансы у Шнурова и Бузовой поехать на "Евровидение-2019".