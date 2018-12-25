Букмекеры рассказали, какие шансы у Шнурова и Бузовой поехать на "Евровидение-2019"

Сергей Шнуров и Ольга Бузова / ondom2.com

В РФ начали оценивать шансы различных российских исполнителей отправиться от страны на конкурс "Евровидение-2019" в Израиль.

Такое сообщение опубликовало агентство "Москва" со ссылкой на слова эксперта портала "Рейтинг Букмекеров" Николая Соловьева.

По его словам, вероятность того, что представлять РФ в Израиль будут поп-певица Ольга Бузова или лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, одинакова - 14 процентов.

Однако на данный момент главными претендентами на победу в отборочном турнире "Евровидения-2019" букмекеры считают других артистов - финалистку телешоу "Фабрика звезд-5" Юлианну Караулову и певицу Manizha (настоящее имя - Манижа Далеровна Сангин) - 20%.

Напомним, в конкурсе "Евровидение-2018", проходившем в португальской столице Лиссабон, одержала победу израильская певица Нетта Барзилай.