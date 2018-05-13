Стало известно, в каком городе Израиля пройдет Евровидение-2019

12 мая завершился финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, победительницей стала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, которая завоевала право провести в своей стране Евровидение-2019.

Президент Израиля Реувен Ривлин на своей странице в Facebook поздравил Нетту с победой, и назвал место проведения песенного конкурса – Иерусалим.

"Горжусь тобой, дорогая Нетта. Ждем всех в следующем году в Иерусалиме!", - подписал Ривлин.

Ранее в Сети порадовались победе Нетты Барзилай: "не обязательно быть 90 60 90".