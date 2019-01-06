"Бешеный бык против итальянского жеребца": Сталлоне показал, как боксирует с Де Ниро

Роберт Де Ниро и Сильвестр Сталлоне / кадр из х/ф "Забойный реванш"

Легендарный актер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором он проводит спарринг на боксерском ринге вместе с еще более легендарным коллегой по цеху - Робертом Де Ниро.

"Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию "Бешеный бык против итальянского жеребца". На кого бы ты поставил? (Рокки с одной стороны )", — подписал Сталлоне видео.

К слову, актеры некогда прославились ролями боксеров. Сталлоне сыграл придуманного, Рокки Бальбоа (одноименная серия фильмов), а Де Ниро - реального, чемпиона мира Джейка Ламотта (фильм "Бешеный бык"). В 2013-м вышел в прокат фильм "Забойный реванш", где оба исполнили главные роли - боксеров-противников.

Напомним, ранее Сталлоне показал видео со своей изнуряющей тренировкой.