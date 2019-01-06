"Бешеный бык против итальянского жеребца": Сталлоне показал, как боксирует с Де Ниро

Два легендарных итало-американца сошлись в тренировочном бою.
Легендарный актер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором он проводит спарринг на боксерском ринге вместе с еще более легендарным коллегой по цеху - Робертом Де Ниро.
"Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию "Бешеный бык против итальянского жеребца". На кого бы ты поставил? (Рокки с одной стороны )", — подписал Сталлоне видео.
К слову, актеры некогда прославились ролями боксеров. Сталлоне сыграл придуманного, Рокки Бальбоа (одноименная серия фильмов), а Де Ниро - реального, чемпиона мира Джейка Ламотта (фильм "Бешеный бык"). В 2013-м вышел в прокат фильм "Забойный реванш", где оба исполнили главные роли - боксеров-противников.
A few years ago showing Robert De Niro some boxing choreography…The raging bull versus the Italian stallion? Who Would you bet on? prediction - Total fight length: 11 Seconds , including the count.
Напомним, ранее Сталлоне показал видео со своей изнуряющей тренировкой.