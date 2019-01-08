Экс-"ВИА Гра" шокировала сеть фото сильных ожогов рук

Новы год для знаменитости прошел совсем не гладко.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова получила серьезную травму в новогоднюю ночь, и 1 января провела в муках.
Причиной неприятного инцидента, который случился с Котовой, стала некачественная пиротехника. Певица на своей странице в Instagram рассказала, что сильно обожглась бенгальскими огнями.
Ночное веселье превратилось для артистки и ее семьи в спецоперацию по спасению ее рук – на коже пальцев и ладоней певицы образовались огромные волдыри, которые в итоге лопнули, и руки Котовой покрылись ранами.
"Я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности. Берегите себя и деток ! Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились", - поделилась Котова.
Осторожно горим? Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника ? Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: ?Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. ? Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. ? Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной ?? листай карусель) ? Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. ? Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности ? . Берегите себя и деток ! ? Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
Ранее Татьяна Котова показала пикантный снимок без белья.