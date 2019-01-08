Экс-"ВИА Гра" шокировала сеть фото сильных ожогов рук

Татьяна Котова обожгла руки бенгальскими огнями / https://www.instagram.com/kottova/?hl=ru

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова получила серьезную травму в новогоднюю ночь, и 1 января провела в муках.

Причиной неприятного инцидента, который случился с Котовой, стала некачественная пиротехника. Певица на своей странице в Instagram рассказала, что сильно обожглась бенгальскими огнями.

Ночное веселье превратилось для артистки и ее семьи в спецоперацию по спасению ее рук – на коже пальцев и ладоней певицы образовались огромные волдыри, которые в итоге лопнули, и руки Котовой покрылись ранами.

Певица пообещала, что никогда больше не возьмет в руки пиротехнику / https://www.instagram.com/kottova/?hl=ru

"Я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности. Берегите себя и деток ! Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились", - поделилась Котова.

Ранее Татьяна Котова показала пикантный снимок без белья.