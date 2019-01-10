Церемония "Оскар-2019" впервые за 30 лет пройдет без ведущего

"Оскар-2019" пройдет без ведущего / Reuters

Церемония вручения кинопремии "Оскар-2019" впервые за 30 лет осталась без ведущего.

Американский комик Кевин Харт отказался вести церемонию из-за обвинений в гомофобии и его твитов за 2009-2011 годы, ведь, по его словам, он будет привлекать больше внимания из-за скандала вокруг кинопремии, чем сами номинанты, сообщает издание Variety.

Также у руководства Американской киноакадемии и телекомпании ABC не было запасного плана на случай отказа комика. Поэтому организаторы кинопремии придумали вариант: выбрать ряд знаменитостей, которые вместо ведущего будут оглашать победителей в номинациях.

Кевин Харт отказался вести церемонию из-за скандала с гомофобными твитами / https://www.instagram.com/kevinhart4real/?hl=uk

А чтобы гостям и зрителям трансляции не было "пресно" и скучно, руководство киноакадемии намерено сделать акцент на музыкальных выступлениях, так как среди номинантов на "Оскар" есть артисты Леди Гага и Кендрик Ламар.

До проведения "Оскара-2019" осталось 6 недель, и организаторы пока не утвердили такой вариант событий.

Отметим, что церемония проводилась без ведущего в последний раз в 1989 году – тогда "Оскар" раскритиковали за скучные и откровенно нелепые выступления звезд.

Ранее стало известно, что украинский фильм о войне на Донбассе поборется за Оскар.