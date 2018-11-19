Украинский фильм о войне на Донбассе поборется за Оскар

Постер ленты "Переломный момент"

Документальная лента о Революцию Достоинства и российской агрессии в Крыму и на Донбассе, созданная в соавторстве украинским режиссером Олесем Саниным и американцем Марком Харрисом, вошла в лонг-лист претендентов на лучший документальный фильм кинопремии Оскар.

Об этом сообщает сайт Американской Киноакадемии, передает Реалист.

Шортлист из 15 фильмов будет объявлен 17 декабря.

Напомним, ранее лента о борьбе Украинской за свободу получила многочисленные награды на кинофестивалях в США и Канаде. А в марте этого года "Переломный момент" вышел в американский прокат. Фильм демонстрировался в кинотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов. По итогам этого проката, фильм Олеся Санина получил 100% положительный рейтинг по оценкам авторитетных кинокритиков, собранных на популярном сайте Rotten Tomatoes.

Похвальные рецензии на "Переломный момент" написали ведущие американские издания — New York Times, Los Angeles Times, Variety, Hollywood Reporter. СМИ подчеркивают актуальность украинского опыта для Америки после избрания Трампа и российского влияния на информационное пространство:

"Фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина предлагает яркую и наглядную документацию борьбы за демократию, что еще год назад была бы не столь важной для американской аудитории, как сегодня — когда мы и сами столкнулись с Кремлевским агитпропом и ложью", — пишет The Village Voice.

"Переломный момент" — это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев — детский театральный режиссер Андрей "Богема" Шараскин, врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане и войны на востоке Украины .

Фильм охватывает период 2013—2016 годов. В фильме собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы над фильмом были записаны 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и сняты почти 600 часов рабочего киноматериала.

Украинская премьера фильма на ведущих телеканалах страны состоялась в феврале 2017 года, к годовщине памяти Небесной сотни.

Марк Джонатан Харрис — номинант на Эмми, почетный профессор Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. Его фильм The Redwoods получил Оскар за лучший короткометражный документальный фильм в 1968 году, а фильмы The Long Way Home и Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport были награждены Оскарами за лучший полнометражный документальный фильм в 1997 и 2000 годах соответственно.

Олесь Санин — режиссер художественных фильмов "Мамай" (2003) и "Поводырь" (2014), выдвигавшиеся Украиной на премию Оскар как лучший иноязычный фильм. Продюсер десятков документальных фильмов для Internews Network, Canal + и других украинских и мировых телеканалов. Сейчас работает над своей третьей художественной лентой "Довбуш".