Лидер Radiohead Том Йорк не приедет на включение группы в Зал славы рок-н-ролла

Том Йорк не посетит церемонию введения группы в Зал славы рок-н-ролла / Фото: Shutterstock

Лидер британской рок-группы Radiohead Том Йорк заявил, что не сможет присутствовать на церемонии включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла в Сан-Франциско.

Музыкант сообщил, что в день церемонии ему нужно будет находиться в другом месте – Парижской филармонии, передает издание Variety.

Йорк написал партию для французских пианистов Кати и Мариэль Лабек, и премьера программы состоится 7 апреля, через девять дней после церемонии в Сан-Франциско – однако, Йорку нужно присутствовать задолго до премьеры на репетициях.

Йорк уверяет, что не хочет никого обидеть – просто не понимает подобных мероприятий.

"Мы не очень понимаем это, как англичане. Я думаю, что наша проблема заключается в том, что каждая церемония награждения в Великобритании - отстой. Мы выросли на BRITs, что похоже на пьяную автокатастрофу, с которой не хочется связываться. Так что, да, мы действительно не знаем, что с этим делать", - отметил Йорк.

Он добавил, что для него "Оскар" имеет большую ценность – так как трек Йорка Suspirium, написанный для фильма Луки Гуаданьино "Суспирия", будет номинирован на премию.

"Это было бы здорово, потому что это были полтора года в моей жизни, и я чертовски много работал над этим", - поделился музыкант.

В этом году в Зал славы рок-н-ролла помимо Radiohead попадут Джэнет Джексон, The Cure, Def Leppard, Roxy Music, The Zombies и Стиви Никс. Церемония пройдет в конце марта.