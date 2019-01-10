Остриг волосы и заметно поправился: победитель Евровидения удивил сменой имиджа

Собрал обрезал волосы и поправился / Reuters

Певец из Португалии Сальвадор Собрал, который одержал победу на Евровидении-2017 в Киеве, кардинально изменил имидж.

На своей странице в Instagram Собрал поделился фото, на которых поклонники едва узнали любимого певца: он заметно поправился и остриг свои длинные волосы.

В декабре 2017 года Собрал перенес сложную операцию по пересадке донорского сердца, и, видимо, решил таким образом распрощаться с негативным опытом.

"Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче", - говорил исполнитель в одном из недавних интервью.

Ранее Сальвадор Собрал выпустил первый клип после пересадки сердца.