"Живот втянула, бедная": Каменских раскритиковали за попытку показаться стройнее

Настя Каменских втянула на фото живот, чтобы казаться стройнее / https://www.instagram.com/kamenskux/?utm_source=ig_embed

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отдыхает в Мексике, и делится с фанатами фото своей фигуры в бикини.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала снимок с пляжа – она позирует на фоне океана в белом бикини, расшитом пайетками.

Каменских запечатлена боком, и фанаты заметили, что она втянула живот, чтобы казаться стройнее.

"Живот втянула, бедная, еле стоит, перестань, ты шикарная!", "Ой, срочно в зал... Подтягивать нам нужно, а не втягивать в себя", "Поправилась немножко...", "Выдохни и будь собой!", "Втянула? Признавайся", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за откровенного фото.