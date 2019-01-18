"Они забыли постареть?": актеры студии "Квартал 95" показали, как изменились за 10 лет

Артисты "квартала" показали фото 10-летней давности / Delfi.lv

Актеры студии "Квартал 95" присоединились к флешмобу #10yearschallenge, и показали себя на сцене 10 лет назад.

Снимки появились на официальной странице студии в Instagram. Елена Кравец традиционно пародирует Юлию Тимошенко, только вот в 2009 году политик носила косу.

Наряд и внешность Владимира Зеленского также не поменялась кардинально: он все также предпочитает рубашку, галстук и брюки.

Евгений Кошевой, который недавно сбросил лишний вес, также практически не изменился.

"#10yearschallenge по-квартальски. 10 лет с улыбками и смехом", - сказано в подписи.

Не заметили разительных изменений во внешности актеров студии и подписчики, отметив, что артисты лишь похорошели.

"Ребята, Вы бессмертные", "Они практически не поменялись", "С годами вы только становитесь лучше!", "Вы явно нашли где-то секрет долголетия и не говорите никому. Вот вообще не поменялись!", "Мне кажется, или они забыли постареть?", - писали юзеры.

Чтобы рассмотреть все фото "квартальцев", пролистните серию фото:

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