"Рецепт эликсира молодости в студию": Полякова отпраздновала день рождения в Таиланде

Полякова отпраздновала 35 лет в Таиланде / instagram.com/polyakovamusicПолякова

Популярная украинская певица Оля Полякова отпраздновала 35-летие на живописном острове в Таиланде в компании своей семьи.

"Дорогие мои! Спасибо вам за ваши поздравления! Всем и каждому и спасибо, за то, что вы со мной", - подписала знаменитость фото в Instagram.

Полякова провела праздник в ярких карнавальных костюмах и устроила фотосессию с друзьями и с 13-летней дочерью Марией. Девушки примеряли традиционные тайские наряды, а также величественные короны.

День рождения Полякова отпраздновала со своими близкими и с семьей своего продюсера Михаила Ясинского.

Поклонники засыпали певицу комментариями с поздравлениями. Они восхищались эффектной внешностью Поляковой, ее молодостью и схожестью с дочерью Машей.

"Королева ночи", "Вы просто супер", " Так, Оленька, рецепт эликсира молодости в студию, пожалуйста!", "Очень вы девочки красивые, аж светитесь от красоты", "Как обычно... малые дети в рот тянут, а вы на голову. Умиляет", "Истинная женская красота", - написали подписчики Поляковой.

/ instagram.com/polyakovamusic

/ instagram.com/polyakovamusic

Напомним, во время отдыха в Таиланде похвасталась результатом похудения своей старшей дочери – 13-летней Маши.