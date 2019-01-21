Владимир Зеленский сделал выход на две, опубликовано видео

Владимир Зеленский похвастался, как сделал выход на две / instagram.com/zelenskiy_official

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлено, как он делает выход на две с помощью резинки.

Из любой ситуации есть выход, написал политик в Instagram и показал, как делает упражнение на турнике.

"Выход есть всегда — это выход на две...", — подписал видеоролик Зеленский.

Видео за 7 часов собрало более 500 тысяч просмотров, ролик похвалили ряд интернет-пользователей.

"Вот таким должен быть наш президент!" — считает miller_v22. "Сильно", — отметил izbash_r. "Да ты просто супер выглядишь, на лет 25-30", — поделилась мнением viktoriiasoboleva96.

Напомним, 21 января партия "Слуга народа" провела свой первый съезд, на котором было принято решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.