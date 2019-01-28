Алла Пугачева тронула фанатов видео под известную песню

Алла Пугачева

Знаменитая российская и советская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео со снежной бурей. которая прошла в Москве.

"У природы нет плохой погоды", - подписала видео в сети певица, прокомментировав таким образом рекордный снегопад, выпадавший в российской столице. Осадки выпадали без остановки 28 часов подряд.

Для иллюстрации снегопада Пугачева выбрала композицию "Опять метель", которую она исполнила со своей дочерью певице Кристиной Арбакайте.

При этом часть фанатов не упустили случая пнуть Пугачеву за то, что она получила от государства 40 млн рублей на проведение юбилейного концерта:

"Алла, столько детей борется с онкологией! А тебе выделяют 40 Лямов?! С*ка ты старая! Отдай деньги в рус фонд!!!!! Позор и презрение!!!!! Надеюсь вменяемые люди не прийдут на твой " очередной прощальный" концерт"

"Алке кушать и красиво жить хочется, и срать она на все хотела..."