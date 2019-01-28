"Умудрилась уничтожить свое кукольное лицо!": Ани Лорак обвинили в увлечении ботоксом

На Ани Лорак обрушилась новая волна критики / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на новую волну критики из-за последнего фото.

На своей странице в Instagram 40-летняя артистка поделилась черно-белым снимком, на котором она позирует в белой рубашке, завязанной на талии, которая оголяет живот, и в коротких джинсовых шортах.

"Согревайте улыбкой любимых... В зимний, холодный вечер", - подписала артистка снимок.

Подписчики заметили изменения во внешности певицы, отметив, что как бы она не старалась сохранить молодость, "уколы красоты" портят ее черты лица, и она становится неузнаваемой.

"Фу! У*бище лесное - Лорак! Пипец полный!", "От Ани Лорак не осталось ничего, страшная силиконовая баба", "Искусственная", "Ботокс прилично состарил", "У вас улыбка как у Джокера "деланная" и вовсе не вызывает никаких положительных эмоций", "Выглядела гораздо моложе, умудрилась уничтожить свою милую улыбку и кукольное лицо!", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак покорила сеть горячими фото.