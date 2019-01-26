"Развод на пользу": Ани Лорак покорила сеть горячими фото

Украинская певица Ани Лорак поразила сеть серией горячих фото в откровенных нарядах.

На своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белыми снимками в разных образах. На одном фото, которое было сделано во время сьемок клипа "Сумасшедшая", певица запечатлена в белом боди с глубоким декольте и в солнцезащитных очках.

На другом снимке артистка позирует в черном боди, поверх которого накинула платье-кольчугу.

Еще на двух фото Лорак позирует в белом топе, который оголяет ее подтянутый живот, джинсах и босоножках.

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами,отметив, что развод с мужем Муратом Налчаджиоглу Лорак пошел на пользу.

"Фигура изумительная", "Развод на пользу", "Самая приятная женщина эстрады!", "Все лучше и лучше", "Вот прям, ничего лишнего, молодец, стройняшка!", - писали подписчики.

Ранее Ани Лорак в мини-шортах с оголенным животом обратилась к фанатам.