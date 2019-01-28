"Просто огонь!": Оля Полякова поразила фанатов длиной своих ног

Полякова похвасталась стройными ногами / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова показала фото со сьемок нового шоу "Дивовижні люди".

На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость предстала в черном платье с рукавом на одно плечо и стразами по всей длине. Свой образ Суперблондинка дополнила серебристыми туфлями и ярким макияжем.

"А у вас какие суперспособности?", - поинтересовалась у фанатов артистка, намекая на концепцию шоу, в котором она стала судьей.

Поклонники стали восхищаться длиной ног Поляковой, и оставили ей десятки комплиментов.

"Платье шикарное, вам очень идет!", "Ножки огонь!", "Ну богиня же!", "Загорелая и красивая", "Оля, эти ноги просто огонь", "Чика длинноногая", "Ух и ноги", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова похвасталась попой в купальнике.