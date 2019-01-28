У убитого рэпера XXXTentacion родился сын

У убитого XXXTentacion родился сын / Miami Herald

Подруга убитого американского рэпера Джасея Дуэйна Онфройя, известного как XXXTentacion, Дженезис Санчес родила сына.

Как сообщает портал TMZ, девушка родила мальчика, через семь месяцев после смерти его отца.

Мальчик родился 27 января, его назвали именем, которое для него придумал рэпер еще при жизни – Гекьюм (Gekyume), что означает "другой уровень сознания" или новая "вселенная мысли".

К слову, малыш появился на свет через три дня после дня рождения рэпера, которому мог бы исполниться 21 год.

Напомним, 19 июня 2018 года в Майами на улице был убит двадцатилетный рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Как известно, у одиозного музыканта были проблемы с законом из-за ряда правонарушений. В том числе бывшая девушка обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.

Ранее был опубликован посмертный клип рэпера XXXTentacion: видео 18+.