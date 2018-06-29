Восставший из мертвых. Опубликован посмертный клип рэпера XXXTentacion: видео 18+

В последней музыкальной работе исполнитель будто предвидел скорую смерть.
Опубликован новый клип застреленного накануне 20-летнего американского рэпера XXXTentacion на его последнюю песню Sad ("Грустный").
Клип опубликован на официальном канале XXXTentacion в YouTube.
По сюжету видеоработы, рэпер оказывается на собственных похоронах. Он восстает из гроба и начинает бороться сам с собой. В результате один из участников схватки погибает.
Над видеороликом XXXTentacion работал последние три месяца до своей гибели. Видеоряд весьма настораживающий, многие полагают, что в этой работе рэпер предвидел свою смерть.
Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетний рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.
Позже мать музыканта опубликовала в своем блоге фотографию ультразвуковой диагностики беременной девушки, которая якобы носит ребенка от ее погибшего сына.