Девушка убитого рэпера XXXTentacion заявила о беременности: фото УЗИ

Мать погибшего рэпера XXXTentacion Клеопатра Бернард опубликовала в своем блоге фотографию ультразвуковой диагностики беременной девушки.

"Он оставил нам последний подарок", - подписала женщина снимок в Instagram.

О том, кто носит под сердцем наследника погибшего рэпера XXXTentacion, мать музыканта не сообщила.

Однако поклонники знаменитости убеждены, что забеременела от XXXTentacion его бывшая возлюбленная Женева.

Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетный рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Как известно, у одиозного музыканта были проблемы с законом из-за ряда правонарушений. В том числе бывшая девушка обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.