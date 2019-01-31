"Потапу спасибо": фанаты заметили на фото Каменских интересную деталь

Певица показала фото в спортивном стиле.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских вызвала ажиотаж в комментариях новым фото.
Певица выложила на своей странице в Instagram покрасовалась в спортивном наряде, продемонстрировав подарок от участника группы "Время и Стекло" Позитива – оверсайз толстовку.
Певица позировала в зеркале со своим "коронным" жестом – рукой возле рта, и фанаты попросили перестать "грызть ногти". Особо внимательные фанаты заметили, что певица одела кепку своего экс-коллеги по дуэту Потапа кепку, в которой он позировал для фото в декабре 2018 года.
"Как мило, Настя в кепочке Потапа", "Потапу спасибо за кепку", "Бандитка", "Опять грызем ногти?", "Снова в рот тянешь пальцы, перестань грызть ногти!", - писал юзеры.
Ранее фанаты выяснили, что Настя Каменских тайно вышла замуж.