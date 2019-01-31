"Потапу спасибо": фанаты заметили на фото Каменских интересную деталь

Настя Каменских покрасовалась в кепке Потапа / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских вызвала ажиотаж в комментариях новым фото.

Певица выложила на своей странице в Instagram покрасовалась в спортивном наряде, продемонстрировав подарок от участника группы "Время и Стекло" Позитива – оверсайз толстовку.

Певица позировала в зеркале со своим "коронным" жестом – рукой возле рта, и фанаты попросили перестать "грызть ногти". Особо внимательные фанаты заметили, что певица одела кепку своего экс-коллеги по дуэту Потапа кепку, в которой он позировал для фото в декабре 2018 года.

"Как мило, Настя в кепочке Потапа", "Потапу спасибо за кепку", "Бандитка", "Опять грызем ногти?", "Снова в рот тянешь пальцы, перестань грызть ногти!", - писал юзеры.

Каменских позировала в кепке Потапа / https://www.instagram.com/kamenskux/

Потап еще в декабре 2018 года выложил фото в такой же кепке / https://www.instagram.com/realpotap/

Ранее фанаты выяснили, что Настя Каменских тайно вышла замуж.