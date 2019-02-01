"Новый год, новая я": Ольга Бузова сменила имидж, сеть в восторге

Ольга Бузова похвасталась новой прической / https://www.instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников сменой имиджа – певица решилась покраситься в светлый цвет.

33-летняя артистка на своей странице в Instagram заявила, что захотела "немного похулиганить", и показала результат похода в салон красоты. Певица показала фото, на котором она позирует с осветленными волосами – образ роковой брюнетки Бузова променяла на более мягкий блонд.

"Приветики. Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас #оченьхорошо #бывшихнаигнор. Так вдруг захотелось перемен... во всем. Впереди много важных и интересных событий... Решила начать с прически. Как Вам?", - написала артистка.

Подписчики, в основном, положительно отреагировали на перемены во внешности Бузовой, но нашлись и те, кому новый образ певицы не понравился.

"Как Вам хорошо, не могу аж наглядеться", "Мне наоборот кажется, что образ дешевей стал... Ну сколько людей, столько и мнений", "Оля, как тебе хорошо беленькой! Сразу такая свежая, молоденькая", "Так намного лучше - более нежно и женственно", - писали юзеры.

Ольга Бузова решила стать блондинкой / https://www.instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом.