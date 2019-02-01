"Королева ночи" Оля Полякова представила новый ЕР

1 февраля 2019, 13:00

В мини-альбом вошли 7 песен артистки.

Оля Полякова
Оля Полякова представила новый ЕР / Пресс-служба

Эпатажная украинская певица Оля Полякова презентовала второй ЕР "Королева ночи", премьера live-версии которого состоялась во время одноименного гранд-шоу певицы 26 октября во Дворце спорта.

В новый мини-альбом вошли 7 песен – среди них хиты "Королева ночи" и "Бывший".

Трек-блокбастер "Королева ночи" получил статус "золотого" и премию Музыкальной Платформы, а одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина, тем самым ознаменовав новый этап в творческой карьере Поляковой.

Альбом "Королева ночи" представляет новую Полякову – более драматичную, глубокую и ранимую. В ее образе появился новый, острый и страстный нерв. Сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней, а в музыке, которая, как и прежде, наполнена красками 90-х, появилась роковая экспрессия. 

Тем не менее, героиня песен Поляковой как всегда проста, полна любви к жизни, открыта к новым переживаниям, ошибкам и победам. 

ЕР "Королева ночи" - это о тех женщинах, которые любят жизнь такой, какой ее хочется любить.

Ранее Оля Полякова поразила фанатов длиной своих ног.

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Оля Полякова
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