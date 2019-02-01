Умер известный советский актер из фильма "Кин-дза-дза!"

1 февраля 2019, 16:39

Артист на днях отметил 81-летие.

Игорь Кан
Игорь Кан умер на следующий день после своего дня рождения / https://tvkultura.ru

В России умер известный советский и российский актер Игорь Кан, известный по роли Однорукого в советском кинофильме "Кин-дза-дза!".

Артиста не стало 30 января – на следующий день после того, как он отметил свое 81-летие, передают "РИА Новости". Причина смерти не называется.

Актер родился 29 января 1938 года, снялся в таких фильмах, как "След дождя", "Вариант Омега", "Тактика бега на длинную дистанцию", но наибольшую известность ему принесла роль однорукого контрабандиста в киноленте "Кин-дза-дза!". В 1999 году получил звание заслуженного артиста России.

Ранее в России ушла из жизни звезда фильма "Операция "Ы".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Игорь Кан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:57
У Порошенко очень хитро прокомментировали увольнение Аласании
17:50
Как Порошенко зарабатывает статус врага свободы слова мнение
17:35
Всё Безруков виноват! В Украине запретили книгу Довлатова
17:23
"Малороссийский губернатор": журналист раскрыл планы "императора Путина" по будущему президенту Украины Видео
17:02
В Минкульте УПЦ МП пригрозили принудительным переименованием Видео
16:45
Новое ЧП в Керченском проливе: украинский моряк попал в аннексированный Крым Видео
16:39
Умер известный советский актер из фильма "Кин-дза-дза!"
16:28
Трамп поставил России ультиматум по ракетному договору
16:23
Мрачный клип в стиле нео-нуар: группа "Агонь" представила видео от Radioaktive Films Видео
16:08
Брови-ниточки и яркая помада: в сети появился архивный снимок Меган Маркл
16:05
Убийство Вороненкова: СМИ сообщили об расстреле главного фигуранта дела Видео
15:46
В Киеве возле супермаркета неизвестные выстрелили ребенку в голову – СМИ
15:40
"Морские "джавелины" и не только": в ВМС рассказали, чем ответят России на море Видео
15:33
Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты нарушает закон Видео
15:33
"Красотка растет": Светлана Лобода показала стильную дочь
15:08
"Очень болезненно": российский политолог оценил ущерб от потери украинской церкви для Путина Видео
15:03
"Это что за каникулы Бонифация?": муж Наташи Королевой Тарзан показал худшее фото певицы
14:59
"Кому нужен тот мост, он сам завалится": главком ВМС ответил на обвинения Путина Видео
14:45
Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в феврале-2019 Видео
14:35
"Дай Бог ему здоровья": политолог объяснил, почему Трамп полезен Украине Видео
14:30
"Антинародный проект": в Севастополе взбунтовались из-за новой "стройки века"
14:21
Эксперт назвал вероятную главную цель хакеров на выборах-2019 Видео
14:04
"Настойчиво приближаемся к весне": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля Видео
13:44
"Забрали зубы": Катя Лель поделилась жуткими деталями о встрече с НЛО Видео
13:33
В поджоге венгерского центра на Закарпатье нашли российский след - The Guardian
13:18
"Много ножевых ранений": в Киеве посреди улицы нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
13:00
"Королева ночи" Оля Полякова представила новый мини-альбом Видео
12:57
"Петро обиделся": Аласания раскрыл причину своего увольнения из Общественного ТВ Видео
12:55
Болгария и Россия построят газопровод в обход Украины
12:53
Нападение на копа в Харькове: в полиции раскрыли, где находится заказчик убийства Видео
12:48
Без макияжа в леггинсах: в сети появилось фото Тины Кароль без прикрас
12:33
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве Видео
12:27
"Защита прав верующих" в Украине: в Кремле прокомментировали новую угрозу Путина Видео
12:13
Bloomberg назвал две причины, почему Украина сохранила самую высокую учетную ставку в Восточной Европе
12:11
"Наравне с Леди Гагой и Адель": Джамала выпустила новый англоязычный трек Видео
11:59
В РФ завели дело из-за смерти российского боевика "ЛНР" в украинской тюрьме
11:45
Ксения Собчак впервые показала лицо сына
11:34
В России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного Донбасса
11:33
Синоптик спрогнозировала погодные неприятности в Киеве Видео
11:28
"Новый год, новая я": Ольга Бузова сменила имидж, сеть в восторге
11:07
Диетолог назвала главные угрозы голодной диеты Видео
11:07
От выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы - Rzeczpospolita
11:06
"Лифчик забыла одеть?": Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде
11:02
От новых платежек до евроблях: что ждет украинцев с 1 февраля Видео
10:58
Коммунальный сюрприз: киевлян "порадовали" новым тарифом на воду Видео
10:39
В окружении Трампа заговорили о привлечении Януковича к примирению на Донбассе Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель с привлекательной фигурой Кайро Двек Фото
10:28
Кража картины "Ай-Петри. Крым": выяснилось, кого и как наказали в Третьяковке Видео
09:57
Всплеск магнитных бурь в феврале: синоптик дала совет, как уберечься Видео
09:43
Если к власти придут популисты, Украину ждет третий Майдан мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться