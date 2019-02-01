Умер известный советский актер из фильма "Кин-дза-дза!"

Игорь Кан умер на следующий день после своего дня рождения / https://tvkultura.ru

В России умер известный советский и российский актер Игорь Кан, известный по роли Однорукого в советском кинофильме "Кин-дза-дза!".

Артиста не стало 30 января – на следующий день после того, как он отметил свое 81-летие, передают "РИА Новости". Причина смерти не называется.

Актер родился 29 января 1938 года, снялся в таких фильмах, как "След дождя", "Вариант Омега", "Тактика бега на длинную дистанцию", но наибольшую известность ему принесла роль однорукого контрабандиста в киноленте "Кин-дза-дза!". В 1999 году получил звание заслуженного артиста России.

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