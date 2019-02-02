Умер легендарный советский диктор программы "Время" и "Голубого огонька"

2 февраля 2019, 11:45

В последние годы ведущий тяжело болел.

Евгений Суслов
Евгений Суслов умер на 82-м году жизни / Vesti.Ru

В России умер диктор и телеведущий Центрального телевидения СССР Евгений Суслов.

Его не стало в пятницу, 1 февраля, на своей странице в Facebook сообщила коллега ведущего Алла Данько. Суслову был 81 год, причина смерти неизвестна.

По словам Данько, в последние годы жизни диктор тяжело болел.

Суслов проработал на Центральном телевидении больше 30 лет, в 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Он вел программу "Время", "Голубой огонек" и другие передачи, комментировал военные парады и праздничные демонстрации на Красной площади в Москве. 

Ранее умер советский актер из фильма "Кин-дза-дза!".

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Евгений Суслов
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